M Pokora : comment il a rencontré sa chérie Christina Milian

Cela fait trois ans maintenant que M Pokora et Christina Milian vivent une belle histoire d'amour. Il faut dire que leur rencontre a été un véritable coup de foudre. Invité sur le plateau de Vivement dimanche prochain le 26 août dernier a l'occasion du téléfilm "Le premier oublié", M Pokora s'est confié à Michel Drucker sur la rencontre de la mère de son fils. Et cette dernière a eu lieu dans un club à Saint-Tropez, l'Opéra. Alors qu'ils étaient en vacances chacun de leur côté, un regard aura suffit aux amoureux pour changer leur vie.

Christina Milian est elle aussi revenue sur leur rencontre à l'occasion de leurs trois ans, ce dimanche 2 août. Dans une story Instagram, elle raconte ce fameux jour qui l'a tant marqué."Il y a 3 ans et 4 étés, j'ai rencontré mon meilleur ami, mon jumeau d'anniversaire et la pièce manquante de mon puzzle ici même, à l'endroit où nous sommes aujourd'hui (@loperasttropez ). Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'ai été littéralement époustouflée à la seconde où j'ai posé les yeux sur lui et je ne savais pas du tout si j'étais son type !"

un véritable coup de foudre

Durant la soirée, Christina Milian et M Pokora se rendent compte qu'ils ont la même date d'anniversaire, le 26 septembre, un signe du destin qu'ils n'ont pas voulu laisser passer. "D'une manière ou d'une autre, le fait de découvrir que nous avions le même anniversaire a transformé une réelle attirance physique en une réaction chimique incontrôlable... Je veux dire l'alchimie et les étincelles qui volent partout ! Bref, je dis tout ça pour dire... Joyeux anniversaire de "1ère rencontre". Je suis très reconnaissante et très heureuse que les étoiles se soient alignées en notre faveur (en plus, j'ai vraiment prié pour cela, Mon Dieu !). J'aime notre famille et je suis très heureuse que nous ayons tenté notre chance ! Je t'aime !" Une soirée définitivement... magique !"

Par J.F.