M Pokora compare les cheveux de sa belle-fille à un virus, la Toile enrage

Depuis le début du confinement, M Pokora prend le temps de dévoiler un peu de son quotidien de jeune papa à ses followers. Il s’est ainsi montré en train de danser pour son fils Isaiah ou s’amusant avec sa compagne Christina Milian. Mercredi, l’interprète du tube "Les planètes" a posté des stories Instagram où son fils et sa belle-fille Violet sont à l’honneur. Dans la vidéo, le chanteur filme la fillette et s’amuse à comparer sa coupe de cheveux à un virus, emojis à l’appui. Une comparaison que certains internautes n’ont pas trouvé amusante du tout. "La remarque de Matt Pokora, elle me touche grave, le nombre de moqueries que j’ai subi en primaire à cause de mes coiffures… Que ce soit de la part d’enfants ou de grandes personnes", "(…) Si vous êtes dans un couple mixte avec une personne noire, éduquez-vous svp y a un tas de choses qui semblent n’être que de l’humour à vos yeux mais qui sont des micros agressions qui font écho à un vécu que vous n’avez pas", "Comment tu peux comparer les cheveux d’une petite fille noire au coronavirus ? Mais bon, ça choque qui même ? C’est ça les blancs dans les couples mixtes" peut-on lire parmi les commentaires.

Le chanteur est confiné avec sa famille à Los Angeles

Certains internautes ont tout de même apporté leur soutien à l’ancien juré de "Danse avec les stars". "Polémique autour du snap de Matt Pokora ? Concentrez-vous et menez les bons combats svp, là c’est léger je trouve… En attendant il y a bien plus important actuellement. (….)", "Matt Pokora a comparé la coiffure de sa belle-fille à un virus. Non Matt Pokora a posté un gif pleins de piques comme la coiffure de sa belle-fille et il a trouvé ça drôle. Sûrement qu’elle aussi. Vous vous emmerdez vraiment pendant ce confinement", peut-on également lire sur Twitter. Le chanteur ne cherchait certainement pas à blesser des gens encore moins sa belle-fille de 10 ans avec qui il entretient une belle relation.

Alors que ns inondons les réseaux avec nos challenges glorifiant nos beautés, @MPokora lui se moque de sa belle fille. Pr information, ce sont des BANTU KNOTS 1 coiffure ancestrale qui fait parti de notre patrimoine capillaire riche et varié dont ns sommes les héritières ! pic.twitter.com/UaiVVhPR6J — Tatie Jane, serial screneuse (@janejaquin) April 2, 2020

La remarque de Matt Pokora elle me touche grave, le nombre de moqueries que j'ai subi en primaire à cause de mes coiffures... Que ce soit de la part d'enfants ou de grandes personnes — c (@thatsoclo) April 2, 2020

Matt Pokora .. Comment tu peux comparer les cheveux d’une petite fille noire au coronavirus?

Mais bon.. ça choque qui même? C’est ça les blancs dans les couples mixtes — DONA (@EmiliaDonatella) April 2, 2020

"Matt Pokora a comparé la coiffure de sa belle-fille à un virus."

Non, Matt Pokora a posté un gif pleins de piques comme la coiffure de sa belle-fille et il a trouvé ça drôle. Sûrement qu'elle aussi.

Vous vous emmerdez vraiment pendant ce confinement — Laurene (@Laurene__o_O) April 2, 2020

Matt Pokora dans la sauce à cause du racisme ordinaire



Si vous êtes dans un couple mixte avec une personne noire, éduquez-vous svp y a un tas de chose qui semblent n'être que de l'humour à vos yeux mais qui sont des micro agressions qui font écho à un vécu que vous n'avez pas — Urumi KANZAKI (@mfaome) April 2, 2020

