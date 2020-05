M Pokora dénonce les violences policières après la mort de George Floyd

Cela fait plusieurs jours que la vidéo fait la une des médias. Celle de l'assassinat en direct de George Floyd, un Américain noir. Lors d'une arrestation dans les rues de Minneapolis la situation a dégénéré. Arrêté, l'homme n'a fait part d'aucune résistance face aux quatre policiers. L'un d'entre eux a malgré tout décidé de le plaquer au sol, genou sur son cou, provoquant alors l'asphyxie du jeune homme. Ce meurtre en direct et en pleine rue choque le monde entier. De nombreuses manifestations sont organisées partout dans le monde, et Minneapolis vient de vivre une nouvelle nuit de heurts. Des tensions qui sont loin d'être apaisées, même si la ville a annoncé que des mesures exceptionnelles allaient être prises. Depuis plusieurs jours, de nombreuses personnalités, comme Nabilla utilisent leur voix pour dénoncer le décès de George Floyd et par la même occasion, les violences policières.

"vous vous moquez de moi ?"

Et ce jeudi 28 mai, M Pokora qui a récemment lancé un appel à l'aide à Emmanuel Macron, a adressé un message sur son compte Instagram et pointe du doigt l'attitude des policiers. "Ils ont été virés, c’est tout ? Vous vous moquez de moi ?" Il a ensuite repris des discours d'associations défendant les libertés civiles. "Les autorités policières ont reconnu qu’ils avaient fait une erreur et donc elles les ont virés. Alors si cette erreur a conduit à la mort d’un homme, pourquoi ne sont-ils pas envoyés en prison, dans l’attente d’un jugement ? Les lois sont les mêmes pour tous, Black Lives Matter".

Par J.F.