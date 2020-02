M Pokora dévoile son projet avec Justin Timberlake

La vie de M Pokora a été chamboulée il y a quelques jours avec l’arrivée de son fils Isaiah le 26 janvier dernier. Proche de sa communauté, le chanteur avait remercié rapidement ses fans sur Instagram pour les nombreux messages de félicitations : "Juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d’amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah. Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver... Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie. Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible".

Les chanteurs en duo pour un film ?

Et en plus de cette bonne nouvelle, M Pokora a dévoilé son tout nouveau projet avec la star américaine Justin Timberlake. Sur son compte Instagram, le jeune papa a publié une photo de lui en compagnie du mari de Jessica Biel. M Pokora a ensuite dévoilé les raisons de cette rencontre : "De retour bientôt pour les Trolls Episode 2". Le film d’animation qui était sorti en 2016 avait eu droit à Justin Timberlake pour réaliser la chanson du long-métrage. Avec cette photo, M Pokora laisse planer le doute sur un potentiel duo en chanson avec Justin Timberlake pour le film. Il faudra attendre encore un peu avant d’en savoir plus.

Par Alexia Felix