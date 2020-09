M Pokora en colère contre certains artistes, il pousse un coup de gueule

La pandémie du coronavirus a totalement chamboulé la culture en France puisque de nombreux artistes ont été contraints d’annuler et de reporter leurs spectacles et tournées. Et face aux nombreuses décisions du gouvernement, M Pokora n’a pas hésité à pousser un coup de gueule en août dernier sur Twitter : "Faisons plus clair pour les personnes qui commentent mais ne comprennent rien à notre situation, nous c’est 1.3 millions de personnes dans l’évènementiel (techniciens, catering, chauffeurs, hôtesses, sécurité, ménage, salles de spectacles, loueurs de matériel, buvettes). En nous annonçant des mesures qu'ils savent impossibles à appliquer quand tous les billets sont déjà vendus depuis des mois (ce fameux siège d'écart), ils se protègent. Il serait plus simple pour tout le monde d'interdire les rassemblements. Ce n'est pas à nous d'annuler. Nous on se démerde avec les assurances et le gouvernement s'occupe des travailleurs". Et après le gouvernement, M Pokora a décidé de s’en prendre à certains artistes.

"Je savais que j’évoluais dans un milieu d’égoïstes"

Dans les colonnes de Télé 7 Jours, M Pokora ne s’est pas montré tendre envers ses collègues artistes qui ne prennent pas position face aux décisions gouvernementales pour lutter contre la crise sanitaire : "Je savais que j’évoluais dans un milieu d’égoïstes, mais là... Je regrette que beaucoup d’artistes n’aient pas ouvert leur gueule, sûrement pas peur que ça abîme leur image. Ils ont dû se dire qu’on allait leur rétorquer qu’ils gagnaient beaucoup d’argent, etc. Sauf que là, il est question de se battre pour notre secteur, pas uniquement pour nos tournées. Pour les techniciens, les régisseurs, les personnels d’entretien des salles, la sécurité, les hôtesses… tout le monde. Je suis fier de mes équipes, et quand on se retrouvera, on sera les plus heureux. Je les ai tous au téléphone ou par messages. Ce ne sont pas de jolis mots, je suis proche d’eux. Il faut les défendre. On ne peut pas les laisser tomber".

Par Alexia Felix