M Pokora et Christina Milian célèbrent avec amour les 1 mois de leur fils

Comme le temps passe vite... Ce n'est pas M Pokora et Christina Milian qui diront le contraire. Les deux amoureux, nés le même jour, filent le parfait amour et sont sur un petit nuage. Entre eux, ça a été un véritable coup de foudre. À tel point que les deux chanteurs ont décidé de former une famille. Juste avant le premier confinement, en janvier 2020, M Pokora et Christina Milian ont accueilli leur premier enfant, (la chanteuse étant déjà mère d'une petite fille prénommée Violet, qu'elle a eu d'une précédente union). Ainsi, les deux artistes, privés de scène, ont pu pouponner et profiter de ce temps en famille. Moins d'un an après la naissance du petit Isaiah, les jeunes parents ont décidé d'agrandir à nouveau leur famille. Leur second fils, Kenna, est né du fruit de leur amour, le 24 avril dernier.

"1 mois pour notre doux Kenna"

D'ordinaires plutôt discrets concernant leur vie privée, Christina Milian et M Pokora ont offert une belle surprise à tous leurs fans. Ce lundi 24 mai, le bout de chou célébrait son premier mois. Pour l'occasion, les jeunes parents ont partagé deux photos inédites d'eux sur Instagram, embrassant avec tendresse et passion leur bébé. Pour accompagner cette série de clichés qui respire le bonheur et l'amour, Christina Milian a légendé : "Joyeux anniversaire : 1 mois pour notre doux Kenna ! Notre famille est maintenant complète avec toi. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas t'étouffer avec nos baisers. Nous ne pouvons pas nous en empêcher ! On t'aime, maman et papa". Un message adorable qui a fait fondre toute sa communauté.

Par Solène Sab