M Pokora et Christina Milian : le lieu de leurs vacances de rêve dévoilé

Après une année 2020 riche en rebondissement, M.Pokora s’octroie une pause estivale bien méritée. Si l’année a commencé avec joie grâce à la naissance de son fils Isaiah, les mauvaises nouvelles ont rapidement pris le dessus… Comme de nombreux artistes, M. Pokora a en effet été obligé d’annuler plusieurs séries de concerts à travers la France, une conséquence directe de la crise du coronavirus.

Installé à Los Angeles avec sa compagne Christina Milian, le chanteur de 34 ans vient de signer son retour en France après des mois d’absence (confinement et mesures sanitaires obliges). Depuis le 26 juin dernier, tous les membres de cette jolie famille recomposée étaient en effet à Paris. Après quelques jours passés dans la capitale, les deux chanteurs ont décidé de mettre le cap sur une autre destination ensoleillée.

Des vacances de rêve en Corse

Ce mercredi 8 juillet, Christina Milian et M. Pokora ont en effet dévoilé plusieurs photos de leur quotidien actuel. Au menu : séances de bronzage, promenade en bateau, baignade et repos… sous le soleil de Corse ! Sur les images publiées en story par l’interprète du tube "Les planètes", il est en effet possible de voir le drapeau corse flotter au loin. Les deux tourtereaux profitent des hautes températures et du cadre idyllique de l’île de beauté avec leur fils de neuf mois et avec Violet, la fille aînée de Christina Milian, née d’une précédente union.

Les caméras de télévision américaines ont-elles fait le chemin jusqu’en Corse pour capturer quelques images ? Il y a quelques mois, les jeunes parents ont en effet annoncé qu’ils s’apprêtent à lancer leur propre émission de téléréalité. Les fans de deux chanteurs pourront alors les suivre dans leur quotidien à cent à l’heure entre Los Angeles et la France…





Par E.S.