M Pokora et Christina Milian : leur dîner romantique chez un célèbre chef

M Pokora profite de sa famille. Le chanteur - qui a vu sa tournée baptisée "Pyramide Tour" interrompue en raison de la pandémie de coronavirus - s’est d’abord rendu aux États-Unis retrouver sa compagne, l’actrice Christina Milian, et leur petit Isaiah ainsi que Violet, la fille de sa chérie. Mais alors que les restrictions concernant le monde de la culture sont toujours d’actualité, M Pokora n’a pas hésité à pousser un coup de gueule contre le gouvernement sur Twitter. Il estime que les mesures prises, à savoir rassembler moins de 5000 personnes ou encore respecter un siège entre chaque personne, sont impossibles à tenir. S’il n’est pas le seul à défendre le milieu de la culture, il profite de cette attente imposée pour profiter de sa famille.

Un dîner avec une vue incroyable

Ainsi, il a pris la direction de la France pour passer les vacances d’été avec Christina Milian, le petit Isaiah et Violet. La famille a posé ses valises en Corse avant de se rendre dans le sud de la France puis à Paris. Une fois dans la capitale, le couple en a profité pour partager un dîner romantique dans l’un des lieux les plus visités du monde : la Tour Eiffel. C’est donc en haut de l’édifice et dans le restaurant "Le Jules Vernes" que M Pokora et Christina Milian ont dîné, profitant de la vue incroyable sur la capitale. L’établissement est dirigé par le chef Frédéric Anton, ancien juge de Masterchef et guest dans Top Chef. Il a d’ailleurs posté une photo du couple dans les cuisines du restaurant jeudi 20 août, les remerciant pour leur venue. Le chanteur et l’actrice ont pu déguster les plats du restaurant qui a reçu sa première étoile au guide Michelin en janvier dernier.

Par Valentine V.