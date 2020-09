M Pokora et Christina Milian : Leur incroyable déclaration d'amour pour leur anniversaire

M Pokora et Christina Milian sont tous les deux nés sous une bonne étoile, un 26 septembre. Le couple célèbre son anniversaire le même jour, une belle coïncidence qui a renforcé leur amour l'un pour l'autre. Si de son côté, la chanteuse a soufflé ses 39 bougies ce samedi, l'interprète de "Danse avec moi", en a soufflé 35 ans. M Pokora et Christina Milian ont officialisé leur relation en 2017 et sont devenus les heureux parents d'un petit Isaiah, en janvier 2020. Une chose est sûre, c'est que les jeunes parents sont fous amoureux comme au premier jour et ne cessent de prouver leur lien si unique. D'ailleurs, ce samedi 26 septembre, M Pokora et Christina Milian ont partagé des messages sur leur compte Instagram respectif pour célébrer leur anniversaire et partager leur amour.

"Joyeux anniversaire, ma reine"

Des déclarations d'amour incroyable. L'interprète des "Planètes" a partagé une sélection de photos de lui et de sa "reine" accompagnée de quelques mots d'amour. Il a écrit : "C'est ton anniversaire, donc c'est le mien. C'est le mien, donc c'est le tien. Joyeux anniversaire, ma reine ! À nous ! Équipe 26.09. Je t'aime.". De son côté, Christina Milian en a fait de même et a partagé un texte adorable : "J'ai su à la seconde où je t'ai vu... qu'il y avait quelque chose de différent. Puis j'ai découvert que cette "chose", c'était l'alchimie entre deux anniversaires jumeaux. Les étoiles se sont vraiment alignées. Joyeux anniversaire à toi et à moi. Je t'aime et j'aime tout ce que nous sommes ensemble.". Ce jeune couple aux anniversaires jumeaux respire le bonheur.

Par Solène Sab