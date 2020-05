M Pokora et Christina Milian : Leur projet surprise dévoilé

Si le confinement se poursuit aux Etats-Unis pour lutter contre le coronavirus, M Pokora et Christina Milian ont trouvé un moyen de se changer les idées. Selon le site Deadline, Christina Milian apparaitra dans l’émission de télé-réalité "What Happen at Home", programme qui suivra son quotidien pendant le confinement et qui sera diffusé sur Facebook Watch à partir du 14 mai prochain : "J'ai déjà passé un bon moment à me filmer dans mon habitat. C'est génial de pouvoir montrer les tenants et aboutissants de toutes les choses astucieuses et amusantes que j'aime faire quand je suis à la maison. [...] J'aime ma famille et j'aime être à la maison et créer des liens, donc cette mise en quarantaine a été le bon moment pour moi de me concentrer sur ce qui est important", a expliqué Christina Milian à Deadline.

Le couple dévoilera son quotidien

Pour l’émission, Christina Milian se montrera en train de jardiner, de cuisiner et de se remettre en forme quelques mois après son accouchement. M Pokora devrait également être présent puisque c’est lui et sa compagne qui se filmeront à leur domicile. De quoi en apprendre un peu plus sur le quotidien des deux amoureux. En attendant la diffusion de l’émission, M Pokora a déclaré son amour à Christina Milian sur Instagram à l’occasion de la Fête des mères : "Belle fête des mères pour la plus courageuse, la plus drôle, la plus sexy, la plus humble et la plus travailleuse des femmes que je pouvais espérer pour construire une famille. Tu es une inspiration pour chaque personne de cette maison et même au-delà. Je t'aime".

Par Alexia Felix