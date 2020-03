M Pokora furieux : Sa tournée compromise à cause du coronavirus, il réagit

Le coronavirus continue de s'étendre en France. Alors que de plus en plus de cas de personnes contaminées se font connaître à travers le pays, le ministre de la Santé Olivier Véran a pris la décision d'annuler dans le pays " tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné". Face à la nouvelle, M Pokora a rapidement réagi sur Twitter pour prévenir ses fans que sa tournée était dorénavant compromise : "Les ami(e)s comme vous je viens d'apprendre la surprenante décision du ministère d'annuler les rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu'à nouvel ordre... on en saura plus en début de semaine je vous tiens au courant concernant la tournée censée reprendre week-end pro. Plus de 5000 personnes c'est risqué mais 4500 on est bon".

"On nous cache quelque chose ou quoi !"

Visiblement inquiet pour la suite de sa tournée en France, M Pokora a rapidement partagé sur Instagram un long texte exprimant sa colère, avant de rapidement le supprimer : "C'est un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur les chaînes d'info, les politiques, les médecins, en disant que la grippe chaque année tue beaucoup plus de personnes dans le monde ou que H1N1, ebola etc... étaient bien plus dangereux... Mais de prendre des mesures sans précédent. Jamais on a annulé des concerts, des marathons, etc pour H1N1, ebola et autres... on parle de 73 personnes contaminées sur 66 millions de français. On nous cache quelque chose ou quoi ?". M Pokora devrait donner plus de nouvelles concernant sa tournée ce lundi 2 mars.

Par Alexia Felix