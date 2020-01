M Pokora futur papa : Christina Milian dévoile une adorable photo de sa famille recomposée

Il y a quelques mois, M Pokora a fait son retour musical avec un tout nouvel album baptisé "Pyramide" et dont une réédition a été commercialisée le 8 novembre dernier. En attendant de le revoir sur scène pour sa tournée qui passera par le Zénith de Strasbourg le 7 mars prochain, le chanteur de 34 ans attend un heureux évènement avec sa compagne, Christina Milian. En effet, les amoureux s'apprêtent à devenir parents d'un petit garçon dont le prénom n'a pas encore été dévoilé.

Dans une récente interview accordée au magazine Magicmaman, M Pokora s'est confié sur l'éducation qu'il compte donner à son futur enfant. Il a ainsi précisé qu'il sera un parent "cool, mais à cheval sur la discipline, les valeurs de travail, de respect, de l'hygiène de vie, le sport...". Peu de temps avant, il s'était confié à Yann Barthès dans "Quotidien" sur son programme pour les fêtes de fin d'année. "Comme mon fils est censé arriver en janvier, pendant les vacances de Noël, je vais bricoler (...) Je vais monter le lit, les meubles et tout ça", disait-il.

Une famille unie sur Instagram

Sur Instagram, M Pokora a tenu à souhaiter à ses fans une très bonne année 2020. "Nouvelle décennie ! La santé avant tout, le reste on ira le chercher nous-même comme d'hab. Rêvez grand, accrochez-vous à vos rêves et battez-vous pour... Rien ne tombera du ciel. Love", a-t-il poursuivi.

De son côté, Christina Milian a posté une nouvelle photo de famille sur laquelle elle prend la pose aux côtés de sa fille Violet (9 ans) et du futur papa de son enfant. En légende, elle a posté le message suivant : "Se sentir bien ! Se sentir très bien ! Quelle année ? Commencer la décennie avec ma superbe fille et une autre avec un fils en chemin et le plus grand amour à mes côtés. Merci à nos abonnés pour tout votre amour et votre soutien. Je vous souhaite tout le bonheur possible, la santé (...) et le succès", a-t-elle écrit.

Par Clara P