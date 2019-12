M Pokora futur papa : Christina Milian dévoile une nouvelle photo de son baby bump

Depuis plus de deux ans, M Pokora file le parfait amour avec Christina Milian, une chanteuse américaine qui a cartonné en 2001 avec son titre "When You Look At Me". Le 9 novembre dernier, il a remporté le treizième trophée de sa carrière dans la catégorie "artiste francophone de l'année" lors de la cérémonie des NRJ Music Awards. Il a profité de cette victoire pour rendre un hommage plein d'amour à sa moitié. "Je dédie ce prix à ma compagne qui attend un heureux évènement et à ma belle-fille, Violet. Voilà, c'est pour vous. Love you", disait-il.

Le 21 novembre dernier, M Pokora a été l'invité de Yann Barthès dans son émission "Quotidien" diffusée sur TMC. L'occasion pour le chanteur de donner de ses nouvelles. "À titre personnel, tout va bien. J'attends mon premier enfant donc tout va bien", disait-il. Et de poursuivre : "Il va naître aux États-Unis pour que ma compagne soit entourée de sa famille. Puisque je suis en tournée, il vaut mieux qu'elle soit entourée".

Une photo intime dévoilée

Dans ce même entretien, M Pokora a révélé son programme pour les fêtes de fin d'année. "Il faut que je prenne le temps pendant les vacances de Noël. Comme il est censé arriver en janvier, pendant les vacances de Noël, je vais bricoler. Je vais faire comme tout le monde, je vais monter le lit, les meubles et tout ça", déclarait-il.

Sur les réseaux sociaux, M Pokora ne manque pas une occasion de partager son quotidien ni même d'afficher son couple avec Christina Milian. En août dernier déjà, il avait révélé le sexe de leur bébé. "On t'attend mon FILS", postait-il en légende de sa publication. Dimanche 15 décembre 2019, c'est la chanteuse qui a partagé un cliché intime de son quotidien avec le chanteur. Ainsi, elle a dévoilé une nouvelle photo de son baby bump arrondi, la main du futur papa posée dessus. En légende, elle a posté le message suivant : "Gratitude. Dieu est si grand et je ressens son amour en abondance".

