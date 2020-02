M Pokora papa, Christina Milian dévoile une nouvelle photo de leur fils

Le 26 janvier dernier, Christina Milian a accouché d’un petit garçon, Isaiah. Face aux nombreux messages de félicitation de la part des internautes, M Pokora est rapidement sorti du silence sur Instagram : "Juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d’amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah. Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver... Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie. Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible".

"Il me sert fort"

Si M Pokora voit sa vie être totalement chamboulée, Christina Milian a voulu faire une surprise aux internautes il y a quelques heures. Si l’actrice et le chanteur ont pris la décision de cacher le visage de leur fils, la jeune maman dévoile régulièrement des clichés de son bébé. Et sur sa toute dernière photo, Christina Milian se dévoile avec Isaiah dans les bras : "Il me sert fort entre ses petits doigts", se réjouit la chanteuse en légende. Face à ce tendre cliché, les internautes ont été nombreux à réagir : "Il est tout petit !", "Tout simplement magnifique", "Il est trop mignon". Des commentaires qui vont réjouir les jeunes parents.

Par Alexia Felix