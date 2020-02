M Pokora papa : Christina Milian lui déclare son amour sur la Toile

M Pokora est devenu papa pour la première fois le 26 janvier dernier lorsque sa compagne Christina Milian a accouché de leur fils Isaiah : "Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver... Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie. Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible", a confié sur Instagram M Pokora peu après la naissance de son fils. Plus discrète de son côté, Christina Milian a toutefois tenu il y a quelques heures à remercier le chanteur français sur Instagram.

"Je t'aime"

Christina Milian a dans un premier temps évoqué son corps d'après-grossesse : "Trois semaines après la grossesse et je me sens mieux tous les jours. Au début, j'étais un peu inquiète parce que mon corps après l'accouchement avait encore beaucoup d'eau. Je me regardais dans le miroir et je me disais 'Je ressemble à Bob l'éponge'". Heureusement pour Christina Milian, elle a pu compter sur le soutien de M Pokora, qui est tout simplement parfait selon la jeune femme : "Mon Matt Pokora qui me montre tellement d'amour et d'appréciation... Honnêtement, je n'aurais pas pu demander un meilleur partenaire pour vivre cette expérience. Son soutien m'a permis de traverser les jours ternes. Je vais terminer... en envoyant un grand amour à toutes les femmes. Vous êtes tous des êtres incroyables qui sont capables de tout ! Sachez le. Je t'aime. Continuez à vous aimer. Et respect aux hommes/partenaires qui les soutiennent".

Par Alexia Felix