M Pokora papa : il dévoile en vidéo sa vie de famille

Depuis le mois d’octobre 2019, M Pokora est sur scène pour la tournée Pyramide tour. Un show ébouriffant où la musique côtoie les effets spéciaux. Mais en ce début d’année 2020, il a mis sa carrière musicale en pause pour quelque chose de beaucoup plus important : sa vie de famille. Exit la tournée et Les Enfoirés. Depuis le 20 janvier, M Pokora est le père d’un petit Isaiah, né de son amour avec Christina Milian. Il passe donc l’essentiel de son temps à Los Angeles dans la maison afin de profiter de son bout de chou. "Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver... Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie...", écrit-il sur Instagram.

"J’imagine que je suis un papa confortable"

Dans une story publiée ce mardi 28 janvier, M Pokora partage avec ses fans de tendres moments de vie de famille. On le voit dans la pénombre avec son fils. Ce dernier dort dans ses bras. Le chanteur écrit "Boys night, j'imagine que je suis un papa confortable". Puis dans la vidéo suivante, on le voit en voiture déposer la fille de Christina Milian Violet Madison Nash devant les grilles d’une maison. "Lets’go my bébé,love you", dit M Pokora à la fillette qui lui répond d’un "love you" tout aussi mignon.

Le Pyramide tour reprendra dès le 6 mars à Amneville. Cette tournée amènera M Pokora à jouer dans les Zénith de France, de Strasbourg, Lille, Rouen, Paris, mais aussi en Belgique à Bruxelles. Sur Instagram, le chanteur a tenu à remercier son public : "Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi".

Par Mélanie C.