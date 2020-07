M Pokora papa, il partage une tendre photo avec son fils

Le 20 janvier dernier, la vie de M Pokora a été chamboulée par l’arrivée de son fils Isaiah, fruit de son amour avec Christina Milian. Il y a quelques mois lors de son passage dans 50’Inside, M Pokora avait fait des confidences au sujet de son fils en révélant ce qu’il souhaite donner comme exemple : "Quand on fait ce métier là, on fait beaucoup de sacrifices. Ma mère me voit trois, quatre fois par an depuis 17 ans. Et voilà, là c'est mon fils pour quelques temps, mais je sais que je le retrouve. Et puis je fais tout ça pour lui laisser quelque chose, pour lui laisser une trace pour qu'en grandissant il soit fier et qu'il ait un exemple aussi de réussite dans la vie. Je suis parti de Strasbourg, je suis allé gagner ma place tout seul. J'espère que c'est cette image là que je laisserai à mon fils, de quelqu'un qui a toujours travaillé, travaillé, travaillé, qui était toujours en train de s'entretenir physiquement pour être prêt à monter sur scène et qu'il se dise : ah ouais, mon père, c'est un bosseur".

Un cliché attendrissant

Il y a quelques jours, M Pokora a fait son retour en France avec sa famille. Et après un passage remarqué à Paris, le chanteur s’est rendu avec son fils et sa compagne Chirstina Milian en Corse pour profiter de ses vacances d’été. Et il y a quelques heures, la star française a dévoilé sur son compte Instagram un tout nouveau cliché attendrissant de son fils. Ainsi, M Pokora se dévoile sur un bateau en compagnie de son bébé. Mais si le chanteur se montre de face, le bébé est de dos muni d’un chapeau pour se protéger du soleil. Le petit garçon est également vêtu d'un t-shirt blanc sur lequel le nom "Tota" est inscrit. Un détail important puisqu’il s’agit du nom de famille de M Pokora qui est né sous le nom de Matthieu Tota. Un cliché plein de complicité légendé par un simple coeur rouge.

