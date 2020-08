M Pokora papa : sa vidéo adorable de son fils Isaiah en plein réveil

Avec Christina Milian, M Pokora est un homme heureux. Cela fait déjà trois ans que le couple file le parfait amour ! Depuis leur rencontre, qui a été un véritable coup de foudre, M Pokora et Christina Milian ne se lâchent plus. "Je suis très reconnaissante et très heureuse que les étoiles se soient alignées en notre faveur (en plus, j'ai vraiment prié pour cela, Mon Dieu !). J'aime notre famille et je suis très heureuse que nous ayons tenté notre chance !", a d’ailleurs lâché Christina Milian ce dimanche 3 août 2020 dans sa story Instagram.

Si l’actrice américaine a véritablement changé la vie de M Pokora, elle lui a aussi offert le plus beau cadeau qu’un homme puisse recevoir : un petit garçon né en janvier 2020 et prénommé Isaiah. Pour la fête des Pères, le 21 juin dernier, le chanteur de 34 ans s’était confié sur sa joie d’être papa. "Quelle plus belle mission dans la vie d’un homme que celle d’être papa / beau-papa ? Bonne fête des pères à tous", déclarait-il sur son compte Instagram.

Un réveil adorable pour M Pokora !

Si M Pokora et Christina Milian mettent un point d’honneur à ne pas dévoiler le visage de leur fils, le couple ne manque pas de partager quelques instants adorables avec ce dernier. M Pokora dévoilait d’ailleurs il y a quelques jours un instant câlin entre Christina Milian et son fils Isaiah qui n’a pas manqué de faire fondre les internautes.

Ce mardi 11 août, c’est M Pokora que l’on aperçoit aux côtés de son fils ! Une vidéo adorable du petit garçon en couche-culotte dans le lit de son célèbre papa. Alors qu’il souhaitait bonne nuit à ses abonnés sur Instagram aux alentours de 6h du matin cette nuit, le jeune papa s’est fait réveiller par Isaiah vers 9H20 comme il l’indique dans sa story. Une courte nuit pour M Pokora !

Par Matilde A.