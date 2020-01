M Pokora papa : ses confessions après la naissance de son fils

M Pokora découvrir le bonheur de la paternité. Avec Christina Milian, le chanteur a accueilli leur premier enfant le lundi 20 janvier à Los Angeles. Alors qu'il a décidé de faire une petite pause dans sa carrière et de ne pas participer aux spectacles des Enfoirés cette année, M Pokora profite de sa nouvelle vie auprès de son fils, prénommé Isaiah, né "le jour du Martin Luther King Day". Touché par les nombreux messages de ses fans après cette heureuse nouvelle, le chanteur a tenu à les remercier sur Instagram ce 26 janvier. "Juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d’amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah", a-t-il écrit.

M Pokora a "une raison de plus d’être heureux"

Le chanteur en a ensuite profité pour se confier sur ce qu'il a vécu avec l'arrivée de son fils : "Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver... Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie". Comblée de bonheur, M Pokora compte prochainement retrouver son public et poursuivre sa tournée. "Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi", a-t-il prévenu ses fans. Motivé, il compte désormais "transmettre à [son] enfant les plus belles valeurs possible". "Je me sens plus fort et plus responsable que jamais", a-t-il confié.

Par Marie Merlet