M Pokora papa : son quotidien chamboulé, il ironise sur Instagram

Depuis le 20 janvier, M Pokora découvre les joies de la paternité. Après avoir monté les meubles en décembre pour accueillir son fils, il a décidé de stopper sa tournée Pyramide et de rester à Los Angeles auprès de sa compagne Christina Milian. Dans une interview pour le magazine Magicmaman, il a confié qu'il souhaitait être un parent "cool mais à cheval sur la discipline, les valeurs de travail, de respect, de l’hygiène de vie, le sport…". Et si Isaiah est fan de foot, le premier maillot qu'il portera sera celui de l'OM. On le sait M Pokora est un supporter inconditionnel de l'Olympique de Marseille.

"J'ai l'impression de ne pas avoir dormi", écrit M Pokora

En attendant ce jour, il prend son rôle de père très à cœur. C'est lui qui s'occupe de son petit Isaiah et tous les matins, il dépose en voiture la fille de Christina Milian, Violet Madison Nash, à l'école. M Pokora n'hésite pas à partager ses instants de sa vie de papa avec ses fans. Ainsi le mardi 28 janvier, il a publié une story dans laquelle on le voit avec Isaiah posé sur lui en train de dormir. Ce jeudi 30 janvier, dans sa dernière story Instagram, M Pokora a l'air un peu fatigué. Et pour cause, il a dormi en pointillés ! A 4 heures du matin, il s'est levé pour donner le biberon à Isaiah et changer sa couche. Puis à 7 heures, il s'est levé pour amener Violet à l'école. Cet emploi du temps bien rempli lui fait dire en commentaire de la photo où on le voit s'étirer "8h26, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi". Même s'il semble apprécier cette nouvelle vie près de sa famille, il n'en oublie pas sa vie professionnelle et s'adresse à ses fans dans une vidéo diffusée juste après. "Daron mais n'empêche j'ai hâte de venir vous retrouver retourner nos Zéniths", écrit-il en commentaire. Ses fans aussi n'ont qu'une hâte à coup sûr, c'est de le revoir sur scène !

Par Mélanie C.