M Pokora papa, son tendre moment avec son fils pendant le Super Bowl

La vie de M Pokora a complètement changé le 20 janvier dernier lorsque Christina Milian a accouché de leur fils, Isaiah. Tout simplement heureux, le chanteur français a remercié ses fans sur Instagram le 26 janvier dernier après avoir reçu de nombreux messages de félicitations : "Juste un post pour vous remercier toutes et tous pour vos messages d’amour envers ma famille et les messages de bienvenue à Isaiah. Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver... Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie. Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible. Je me sens plus fort et plus responsable que jamais".

"Super papa"

Très proche de sa communauté, M Pokora n'hésite pas à partager sa toute nouvelle vie de jeune papa avec ses fans sur les réseaux sociaux. Et malgré les courtes nuits, M Pokora n'a pas pu s'empêcher de regarder à la télévision ce dimanche 2 février la finale du Super Bowl qui opposait Kansas City à San Francisco. Et pour l'occasion, Christina Milian a dévoilé une photo tout simplement touchante de M Pokora avec leur fils dans sa story Instagram. Sur le cliché en noir et blanc, le chanteur fixe l'écran de la télévision pendant qu'il tient son petit garçon dans le bras : "Super papa qui regarde le Super Bowl avec son super fils", a écrit l'actrice en légende du cliché, alors que le visage du bébé est caché. Un tendre moment, qui a ravi les internautes.

Par Alexia Felix