M Pokora partage un tendre souvenir de son début de carrière

Avant de devenir M Pokora, il était Matthieu Tota, candidat de l’émission "Popstars". Lors de la saison 3 du programme, il l’emporte avec le groupe Linkup. Après un début de carrière en groupe, c’est en duo que le jeune homme perce sous le pseudonyme de Matt Pokora ou encore M Pokora. Lundi 24 août, le chanteur de 34 ans a partagé un cliché de lui à l’époque de l’émission, en 2003, il avait alors 17 ans. Celui qui file aujourd’hui le parfait amour avec l’actrice Christina Milian accompagne sa photo d’un texte rempli d’espoir et d’émotion. "Août 2003, c’est comme ça qu’on s’est rencontré… J’avais 17 ans et j’étais un inconnu au milieu de 15 000 candidats… La moitié de ma vie donc, je l’ai passée sous vos yeux…" débute M Pokora.

Les internautes témoins de son évolution

"Je suis passé de l’adolescent à l’adulte sous vos yeux, passé de l’artiste au père de famille sous vos yeux" écrit celui qui est devenu papa d’un petit Isaiah en janvier dernier. Puis il poursuit par un message fort à destination de tous ceux qui ont des rêves : "17 ans de carrière c’est un long marathon… Et de me dire que 17 après, j’étais cette année en train de faire la plus grosse tournée de ma carrière, c’est preuve qu’il ne faut jamais s’arrêter de bosser, de se remettre en question, de se renouveler et de viser plus haut. Le travail paie toujours". La tournée du chanteur est actuellement arrêtée par la pandémie de coronavirus. M Pokora termine par un message d’espoir : "Les rêves deviennent réalité quand on travaille dur, qu’on respecte les gens et qu’on est ambitieux…. MERCI pour ce chemin déjà parcouru ensemble. A suivre…"

Par Valentine V.