M. Pokora : pourquoi il tient à ce que son fils vive un jour en France

Voilà déjà deux mois que M.Pokora est l’heureux papa d’un petit garçon. Le 20 janvier dernier, le célèbre chanteur français annonçait en effet que son fils, fruit de son amour avec la belle Christina Milian est né. "Il était une fois Isaiah, né le 20/01/2020… à toi d’écrire le reste… Bienvenue mon fils." écrivait joyeusement le chanteur de 34 ans sur Instagram.

S’il avait justement fait une pause dans sa tournée de concerts, pour la naissance de son bébé, le chanteur a encore une fois été forcé d’interrompre son "Pyramide Tour" à cause du coronavirus. En effet, face à l’ampleur de la pandémie, le gouvernement avait, juste avant d’imposer le confinement, décidé d’interdire tous les rassemblements de plus de 5000 personnes. Une mesure radicale qui a donc conduit l’artiste à reporter toutes les dates de sa tournée.

M.Pokora bientôt de retour en France ?

Sa tournée de concerts ayant été annulée, M.Pokora s’est empressé de remettre le cap sur Los Angeles, où il vit avec sa chérie Christina Milian. Très actif sur Instagram, le chanteur de 34 ans se plaît très souvent à se prêter au jeu des "Questions/Réponses". Ce fut notamment le cas ce dimanche 29 mars où il s’est amusé à répondre aux interrogations de ses fans, notamment sur la double culture de son fils : "C’est une organisation, on vit entre les deux pays. Ma dame travaille aux US et ma belle-fille y est à l’école mais mon fils fera des années scolaires en France. J’y tiens et toute la famille est ok pour suivre et adore la France" a affirmé l’ancien candidat de Popstar.

En ce qui concerne la langue, M.Pokora a assuré qu’il apprendrait d’abord le français à son fils, pour lui faciliter son arrivée en France dans quelques années. Prévoyant, le chanteur a néanmoins ajouté une pointe d’humour à son discours : "Il se démerde, il est autant français que ricain".

Par E.S.