M. Pokora : sa femme Christina Milian dévoile une vidéo de leur fils Isaiah et Kenna

Privé de scène à cause de la pandémie, M. Pokora se console depuis plusieurs mois en pouponnant. En janvier 2020, juste avant le premier confinement, le chanteur était devenu papa pour la première fois d’un petit garçon prénommé Isaiah, fruit de son amour avec la chanteuse américaine Christina Milian. Et moins de deux ans après la naissance de leur fils, les deux artistes qui se sont rencontrés dans le sud de la France ont déjà agrandi leur famille !

Le 24 avril dernier, un autre petit garçon est venu agrandir leur foyer. "24/4/2021 Bienvenue mon fils… Notre petit Kenna va bien et sa maman, une fois de plus, a été incroyable. Tout le monde est en pleine forme" avait écrit le chanteur de 35 ans sur Instagram pour annoncer la naissance de son deuxième enfant et dévoiler au passage, son prénom.

Christina Milian dévoile une adorable vidéo de ses fils

Ce dimanche 2 mai 2021, Christina Milian qui est aussi maman d’une fille de 11 ans prénommée Violet, née d’une précédente union, a comblé ses milliers de fans en publiant une adorable vidéo de ses fils. Des images sur lesquelles on voit les petits pieds du bébé Kenna… avant que son grand frère Isaiah n’affiche à son tour les siens comme pour comparer leur taille. "Ces petits pieds joyeux me tiennent sur mes gardes. Oui, 2 enfants de moins de deux ans ça peut être compliqué… surtout si papa fait des courses et que Violet participe à une soirée pyjama… Mais des moments comme ceux-ci donnent la sensation que toute incertitude peut aboutir à un bonheur absolu et je ne l’échangerais contre rien au monde" lance Christina Milian en légende. Attentionné, M.Pokora a répondu à cette publication en publiant un émoji en forme de cœur.

Par E.S.