M Pokora : sa tendre déclaration pour l'anniversaire de son fils Isaiah

Depuis quelques années maintenant, M Pokora vit le parfait amour avec Christina Milian. Ils se sont rencontrés en 2018. La jeune femme est revenue à plusieurs reprises sur leur rencontre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur coup de foudre a été immédiat. "Je me suis juste dit qu’il était très sexy. J’avais entendu qu’il chantait, mais c’est tout. (…) On partage la même passion. Je dois avouer, c’est la première fois que je suis avec quelqu’un qui me soutient autant dans ma carrière et dans mon rôle de maman. Ça fait du bien de se sentir aussi à l’aise. On est sur la même longueur d’ondes. D’ailleurs, on se dit que si l’un de nous est infidèle, ce sera sa perte. Mais on a confiance en nous, en notre relation, et on s’apporte mutuellement dans nos vies".

m pokora, un père comblé

Fou amoureux, le couple décide rapidement d'agrandir la famille. Il y a quelques mois, M Pokora surprenait ses fans en dévoilant qu'il allait devenir papa pour la première fois de sa vie, Christina Milian était déjà maman d'une petite fille, Violet.

Le 10 décembre dernier, le couple postait une photo sur son compte Instagram afin d'annoncer que la famille allait s'agrandir une nouvelle fois. Et ce mercredi 20 janvier, le chanteur vient de poster une nouvelle photo sur ses réseaux sociaux. En effet, ce mercredi, le petit Isaiah fête ses un an. Un premier anniversaire que la famille a évidemment envie d'immortaliser.

Par J.F.