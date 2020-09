M Pokora se confie avec émotion sur son fils Isaiah

M Pokora est aux anges. Le chanteur est né sous une bonne étoile, tout comme sa compagne Christina Milian. Les deux amoureux sont nés le même jour, le 26 septembre, à seulement quelques années d'intervalle. D'ailleurs, pour célébrer leur anniversaire respectif, Christina Milian et M Pokora se sont faits des déclarations d'amour adorables sur Instagram. Les deux chanteurs ont officialisé leur relation en 2017 et ont accueilli leur premier enfant en janvier 2020. L'interprète des "Etoiles" est plus heureux que jamais et a fait de nombreuses confidences à Nikos Aliagas dans "50 minutes inside", diffusé ce samedi 26 septembre sur TF1. Entre amour et vie de famille, il s'est livré à coeur ouvert.

"C'est vrai que ça m'a changé"

M Pokora a confié avec émotion : "J'ai rencontré la mère de mon enfant, elle est américaine. Parfois, je suis là-bas pour voir la belle famille puis c'est elle qui va avoir un tournage donc c'est moi qui va suivre pour pouvoir passer du temps avec mon fils. C'est un équilibre qu'on a trouvé qui donne en même temps du piment à notre vie. C'est sûr qu'avec l'arrivée de mon fils, ça va être encore plus d'efforts pour ne pas être séparés trop longtemps. Quand j'ai annoncé que ma compagne était enceinte, quand j'ai vu l'élan d'amour, c'était incroyable ! C'est vrai que ça m'a changé. Le matin, on se réveille plus pour la même chose. Quand je rentre du travail, je rentre pour retrouver ma famille, mon enfant.". Il a aussi eu quelques mots tendres envers sa belle-fille, qu'il trouve particulièrement "protectrice" envers Isaiah. Des confidences qui font chaud au coeur.

Par Solène Sab