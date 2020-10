M Pokora se confie sur l'éducation qu'il souhaite pour son fils Isaiah

Dans son nouveau rôle de père, M Pokora est comblé. Avec la chanteuse et actrice américaine Christina Milian, le chanteur file le grand amour depuis trois ans. Heureux dans sa vie qu'il partage entre la France et les Etats-Unis, M Pokora a aussi vu son quotidien chamboulé avec la naissance de son fils Isaiah le 20 janvier dernier. "C'est vrai que ça m'a changé. Le matin, on se réveille plus pour la même chose. Quand je rentre du travail, je rentre pour retrouver ma famille, mon enfant", a confié le chanteur dans "50 minutes inside" en septembre dernier. Prêt à se consacrer davantage à sa famille et mettre en retrait certains projets afin d'être présent aux Etats-Unis, M Pokora souhaite être présent pour son fils à qui il veut transmettre certaines valeurs.

"Il aura le privilège de vivre entre plusieurs cultures"

Dans une interview pour Télé Star, le jeune papa s'est confié sur l’éducation de son fils. "Il aura le privilège de vivre entre plusieurs cultures entre la France et les États-Unis, avec une maman d'origine cubaine qui parle espagnol, et un père français aux origines polonaises", a-t-elle assuré sur l'héritage du métissage du petit Isaiah. En plus de "l'ouverture d'esprit" et des notions de mérite et de détermination qu'il souhaite transmettre à son fils, M Pokora aimerait également lui apprendre les valeurs sportives : "Je veux aussi qu'il apprenne l'école du sport, à se battre, non pas contre l'autre mais pour mériter sa place au sein d'une équipe". "J'aimerais qu'il soit respectueux, épanoui. Une belle personne", a ajouté le chanteur très impliqué pour l'avenir de son fils.

Par Marie Merlet