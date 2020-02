M Pokora : son adorable attention pour l'anniversaire de sa belle-fille

M Pokora et Christina Milian filent le parfait amour. Ensemble, ils ont eu un adorable petit Isaiah né le 20 janvier dernier. Sa naissance marque les premiers pas du chanteur français dans la paternité. Heureusement, il peut compter sur le soutien de sa compagne qui est déjà maman d'une petite Violet, fruit de son union avec le rappeur The Dream. Si Isaiah fait le bonheur de ses parents, c'est sa demi-sœur Violet qui est à l'honneur ce 26 février car elle fête ses 10 ans. De retour en France pour les besoin de sa tournée "Pyramide Tour", M Pokora n'a pas oublié de célébrer sa belle-fille.

Un tendre clin d'œil de la part du chanteur

C'est dans une story partagée par le chanteur que l'on découvre M Pokora en pleine discussion vidéo avec Violet qui souffle ses bougies. Christina Milian qui publie la vidéo écrit "Pendant des années, je réveillais Violet Madison à minuit pour lui chanter une chanson pour son anniversaire. La tradition continue et s'améliore avec encore plus d'amour". Elle signe ce mot par "Nous t'aimons tous V, Maman et Matty". Malgré la distance qui les sépare, M Pokora était présent pour célébrer la tradition avec sa compagne. Le chanteur et Violet semblent être toujours complices pour le plus grand bonheur de Christina Milian. Cette dernière a organisé une fête d'anniversaire incroyable à sa fille à en croire ses posts Instagram. Violet a eu un gigantesque gâteau et ce n'est pas tout ! Les invités ont pu déguster des milkshakes, des donuts ou encore des sushis et des barbes à papa. Autre invité de choix, le petit Isaiah qui a vécu sa première fête d'anniversaire.

