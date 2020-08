M Pokora : son coup de gueule contre Roselyne Bachelot

Le 27 juillet dernier, le gouvernement a dévoilé un nouveau communiqué de presse concernant la crise du covid-19. Le ministère de la Culture a dévoilé l'avenir des concerts et des festivals, toujours interdits à cause du coronavirus. "Le contexte sanitaire implique de conserver la plus grande vigilance et les mesures applicables demeurent strictes. Le décret présente néanmoins des évolutions permettant une meilleure visibilité pour les professionnels de la culture : les rassemblements de plus de 5000 personnes pourront reprendre au 1er septembre 2020, et dès le 15 août sur autorisation préfectorale selon certaines conditions".

Roselyne Bachelot récemment critiquée par Ségolène Royal, dévoile ensuite les règles dans lesquelles se dérouleront les concerts. "Pour tout spectacle, la configuration assise du public reste la norme : la distanciation d'un signe entre des personnes ou groupes de personnes venant ou ayant réservé ensemble est requise".

"on est la dernière roue du carrosse"

Mais il semblerait que cette décision ne plaise pas à M Pokora. Le père de famille a posté une story sur Instagram dans laquelle il s'en prend au gouvernement. Ok on a bien compris qu’on était la dernière roue du carrosse… Mais un peu de considération pour toutes celles et ceux à qui vous aimez être associés quand tout va bien !" déclare-t-il avant d'ajouter : "Votre règle du siège d’écart est impossible à mettre en place quand les billets sont tous vendus depuis des mois !" On fait comment pour savoir qui a acheté telle ou telle place, qui est en groupe et qui ne l’est pas ?! On va rechercher les gens dans la nature ?! C’est n’importe quoi… Interdisez les rassemblements dans ce cas-là et arrêtez de nous laisser dans le flou et de faire des nouvelles annonces qui ne nous aident absolument pas… Merci".

Par J.F.