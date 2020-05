M Pokora : son fils a déjà la musique dans la peau

Confiné en famille à Los Angeles, M Pokora a l’occasion de passer beaucoup de temps avec son fils Isaiah, sa compagne l’actrice et chanteuse Christina Milian et la fille de cette dernière, Violet. S’il passe beaucoup de temps sur l’application Tik Tok avec sa chérie ou sa belle-fille, M Pokora a également publié un appel à l’aide à l’attention du président de la République Emmanuel Macron. Il demande au chef de l’Etat de venir en aide au secteur culturel et propose des idées. M Pokora en profite également de son temps pour partager sa passion de la musique avec son fils comme le prouve une vidéo postée sur le compte Instagram de Christina Milian le mercredi 6 mai dernier.

Une vidéo qui fait craquer les internautes

"Nous avons déjà un amateur de musique parmi nous" écrit la compagne du chanteur français en légende de la vidéo Instagram. On découvre alors M Pokora au piano torse nu coiffé d’une casquette qui masque sa teinture rose. Christina Milian est assise à côté de lui, Isaiah sur les genoux. Et alors que son père joue de l’instrument, le petit garçon né en janvier dernier s’approche du clavier et appuie sur les touches. Père et fils partagent un beau moment de complicité capté par l’artiste américaine qui rajoute en légende : "Ce sont des moments qui transforment les garçons en grands hommes". Puis elle ajoute "tomber des nues" face à cette scène craquante. Les internautes également sont sous le charme. Ils écrivent en commentaire : "Trop mignon, la transmission de papa", "c’est incroyable », ou encore "c’est tellement beau (…) tellement d’émotions".

Par Non Stop People TV