M Pokora : son fils Isaiah a déjà un talent caché comme son père

Tel père, tel fils ! Jeune papa d’un petit Isaiah Tota, né le 2020 janvier 2020 de ses amours avec l’actrice américaine Christina Milan, M. Pokora a découvert les joies des nuit blanches et des biberons. Un bonheur dont le chanteur a pu profiter lors du premier confinement qu’il a passé en famille. Invité sur le plateau de "C à vous", le 26 novembre 2020, l’artiste et revenu sur cette parenthèse enchantée.

"J'ai pour habitude d'être toujours sur les routes, de ne pas forcément être avec ma famille", a-t-il commencé par expliquer. Alors "de pouvoir être comme ça, pendant trois, quatre mois non-stop ensemble, d'accompagner les premiers mois de mon fils", l’a rendu heureux. Confiné avec sa compagne et sa belle-fille Violet, l'interprète du titre "Juste une photo de toi" a multiplié les chorégraphies hilarantes avec sa petite tribu sur le réseau social Tik-Tok.

Les Pokora-Milan : une famille d'artistes !

Si son fils est trop jeune pour participer à des danses, il semble pourtant avoir déjà le rythme dans la peau. "À chaque fois qu'il y a de la musique, quand je joue au piano, il rampe pour venir sur mes genoux pour taper sur le piano", a confié l’artiste attendri. Quant à la jeune Violet, première fille de sa compagne, elle aussi serait douée pour la musique.

"On se fait des petits duos comme ça, mais pourquoi pas !", a-t-il raconté. Avant de poursuivre avec tendresse : "Elle aime pleins de choses. Elle aime chanter, voilà. Ce qui est bien aux États-Unis, c’est qu’à l’école, on les habitue très tôt à chanter, danser, faire du sport, s’intéresser à pleins de choses. Ils finissent l’école plus tôt, donc ils ont le temps pour les activités".

Par C.F.