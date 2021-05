M Pokora : Son nouveau projet inattendu révélé

C’est ce 19 mai que la culture va pouvoir enfin faire son grand retour en France. Et face à cette bonne nouvelle, M Pokora va pouvoir voir certains de ses projets se mettre en place. Alors qu’il vient de devenir papa pour la deuxième fois après la naissance de son second fils, M Pokora a déjà prévu de remonter sur scène en France dans à peine quelques mois. Mais contrairement à ce que pourrait penser ses fans, ce n’est pas pour une série de concerts que l’artiste va faire son retour, mais bien pour une pièce de théâtre. M Pokora sera à l’affiche de "Grandes ambitions", une comédie mise en scène par Philippe Lellouche et avec la présence d’Estelle Lefébure.

Les internautes surpris

Sur Instagram, M Pokora a annoncé la nouvelle : "C'est avec beaucoup d'excitation que je vous annonce mon nouveau défi ! Mon ami @phil.lellouche m'a fait lire 'Les grandes ambitions' l'été dernier et j'ai beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP ri... C'est donc avec une grande joie que je vous annonce qu'on se retrouvera à partir du 17 septembre au théâtre de la Madeleine à Paris pour rire tous ensemble ! (...) Hâte de vous retrouver". Face à cette nouvelle, les internautes ont rapidement réagi à la nouvelle : "Tu nous emmènes toujours là où on ne t'attends pas", "Tu nous surprendra toujours", "Hâte de te découvrir dans ce registre", "Tu es vraiment incroyable". Il faudra attendre encore quelques mois avant de découvrir M Pokora dans ce nouveau rôle.

Par Alexia Felix