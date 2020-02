M Pokora : un papa très protecteur pour son petit Isaiah

M.Pokora reprendra sa tournée Le Pyramide Tour le 6 mars à Amneville. En attendant, celui qui est devenu papa pour la première fois le 20 janvier s’entraîne sans relâche. Sa routine sportive ne fait pas dans la fioriture comme on peut le voir dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Avec son coach, il enchaîne les exercices physiques avec des poids. M Pokora lâche un secret de polichinelle : "Tenir 2h à chanter, danser, mémoriser tous les pas et déplacements tout en restant connecté au public et à ce qu’il se passe dans la salle 4-5 soirs par semaine, c’est un sport de haut niveau... Alors pour tenir ce rythme depuis plus de 17 ans, il n’y a pas de secret... Je bosse... "

"On sent la bienveillance dans mon regard ?"

Si le chanteur a hâte de revenir sur scène, il prend très à cœur son nouveau rôle de père. En story, il a publié une photo qui a été prise de lui où on le voit sortir d’un restaurant portant un siège auto pour bébé dans lequel se trouve Isaiah. Avec sa femme, ils sont allés manger dans un restaurant italien. Une première sortie en famille pour M Pokora qui en rigole. Sur la photo, on le voit surveiller les alentours d’un regard noir. A tel point qu’il commente "on sent la bienveillance dans mon regard ou pas ?", le tout accompagné d’un gif de chien qui lance des éclairs.

Dans un style plus relax, sur sa dernière photo Instagram, on le voit poser avec Isaiah dans les bras. Le petit a l’air endormi. La photo trop mignonne a été likée plus de 346 000 fois en 14 heures. Crisitna Milian, sa compagne écrit "my life", tandis qu’Arthur se fend d’un "merveille" et Chris Marques de 3 cœurs. Trop de love !

