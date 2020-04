Madame Monsieur : Enceinte, Émilie Satt dévoile le sexe de son bébé

Voilà une nouvelle qui, en période de crise sanitaire mondiale, vient réchauffer les cœurs : ce mercredi 22 avril 2020, la chanteuse Émilie Satt du célèbre duo Madame Monsieur a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. En plus de partager la scène ensemble, Jean-Karl Lucas et Émilie Satt forment également un couple à la ville… et s’apprêtent donc à former une famille ensemble !

Émilie Satt et Jean-Karl Lucas se sont rencontrés en 2008 et ont créé leur duo musical en 2013. En 2016, les amoureux se sont mariés dans le Jura, région dont la chanteuse de 35 ans est originaire. En 2018, le duo Madame Monsieur avait été très médiatisé suite à sa participation à l’émission Destination Eurovision où ils avaient représenté la France. Ce fut d’ailleurs la toute première fois que la France misait sur un duo pour le célèbre concours de chanson européen. Grâce à son titre "Mercy", le duo avait réussi à se hisser en 13e position dans le classement.

Le sexe du bébé dévoilé

Ce mercredi 22 avril 2020, le duo a joyeusement renommé leur compte en "Papa Maman" pour annoncer la grossesse d’Émilie. En légende d’une série de photos sur lesquelles elle dévoile son ventre rebondi de femme enceinte, moulée dans un pull noir moulant, la jeune femme écrit : "C’est un petit garçon". Le futur papa de 37 ans apparaît lui aussi sur certains clichés, sûrement réalisés spécialement pour cette grande annonce.

Si les fans du duo se sont empressés de le féliciter en masse sur Twitter, d’autres personnalités ont également tenu à adresser quelques messages de vœux. C’est notamment le cas de Shy’m, Quentin Mosimann, Gwendal ou encore de Bilal Hassani, leur petit protégé.





C’est un petit garçon

pic.twitter.com/E2srxC9Hiu — Papa Maman (@MadameMonsieur) April 22, 2020

Par E.S.