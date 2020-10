Madonna accro à la chirurgie ? Les photos de sa transformation choquent la toile

Plus que quelques semaines avant les élections présidentielles aux Etats-Unis. Comme toujours avant un passage devant les urnes, les célébrités se mobilisent en masse pour inciter les citoyens américains à aller voter. Encore une fois, la majorité des stars hollywoodiennes tentent de faire barrage à Donald Trump, actuel président des Etats-Unis, dont la politique est loin de faire l'unanimité.



Après Eva Longoria, Kerry Washington ou encore Lady Gaga, c'est au tour de Madonna d'inciter ses fans à aller voter... tout en affichant son soutien au parti démocrate. Ce lundi 12 octobre 2020, la célèbre chanteuse de 62 ans qui a récemment posé seins nus, a en effet révélé qu'elle vient de donner à sa voix à Joe Biden, l'opposant principal de Donald Trump : "Les trois visages d'une fille qui vient juste de voter ! Sortez et prenez vos responsabilités !" a-t-elle écrit en légende d'une série de trois photos où son visage apparaît en gros plan.

L'interprète de "Like a virgin" qui a simplement tenté de mobiliser les troupes, ne s'attendait pas vraiment à ce que les internautes focalisent sur sa nouvelle apparence. En effet, ces derniers se sont rapidement relayés pour faire part de leur choc face à la métamorphose de la chanteuse. Si Madonna a déjà eu recours à la chirurgie esthétique, il se pourrait qu'elle en soit devenue accro et que les nombreuses interventions ont "déformé" son visage.



"Mais qui est cette personne ??", "J'ai cessé de la reconnaître. Elle a changé de tête tous les 10 ans environ. Je la croise dans la rue, je ne la reconnais pas", "Je suis tellement triste de ce que Madonna a fait à son visage, j'étais tellement fan dans les années 80-90. Elle reste une légende, mais quelle course - ratée - contre le temps...", "C'est la petite sœur des Bogdanoff !" figurent parmi les commentaires en réaction à la publication. Le post de Madonna a d'ailleurs engendré tant de réactions qu'elle s'est retrouvée au coeur des Top Tendances sur le célèbre réseau social.





The 3 faces of a girl who just Voted!! Get out there and take responsibility people!! #bidenharris2020 pic.twitter.com/Er6mBoFLkJ