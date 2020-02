Madonna blessée : la chanteuse annule de nouvelles dates de sa tournée

Depuis la reprise de sa tournée "Madame X" en janvier, Madonna fait face à plusieurs déconvenues. Après l'annulation de deux concerts à Lisbonne, au Portugal, et de sa première date à Londres, Madonna est de nouveau contrainte d'annuler deux dates dans la capitale de l'Angleterre. En raison de ses blessures à un genou et à une hanche, la star américaine a dû annoncer à ses fans ce vendredi 31 janvier sur les réseaux sociaux : "Comme vous le savez tous, j'ai de multiples blessures. Je vais devoir annuler les dates des 4 et 11 février, car donner trois shows à la suite est trop à supporter pour mon corps". Comme elle l'explique, ses médecins souhaitent qu'elle ait un jour de repos entre chaque concert. Si la chanteuse essaye de pouvoir être présente pour deux concerts d'affilée, aller au-delà n'est pas possible.

Madonna déterminée à ne rien lâcher

"C'est un miracle si j'ai tenu jusqu'à présent mais c'est dû au fait que j'ai six heures de soins par jour, trois avant le show et trois après. Le fait que j'ai opté pour des chaussures plates et que j'ai modifié les parties difficiles du show a aussi énormément aidé mais je dois rester prudente et le repos est la meilleure médecine", a expliqué Madonna sur son rétablissement. Déterminée à ne rien lâcher et poursuivre sa tournée jusqu'au bout, Madonna va devoir garder la santé pour assurer ses dernières dates à Paris. La chanteuse est attendue pour quatorze concerts au Grand Rex du 20 février au 11 mars. Les fans n'ont plus qu'à espérer.

Par Marie Merlet