Madonna démarre son concert avec 3h30 de retard à Paris, les Internautes s'indignent

Cette date était attendue depuis des mois par tous les fans français (mais également étrangers) de la chanteuse. Madonna clôture sa tournée mondiale "madame X Tour" par la France et s'est arrêtée samedi 22 février dans la mythique salle du Grand Rex à Paris. Si ce show aurait dû susciter toutes les attentions pour son spectacle incroyable, c'est pour une toute autre raison que Madonna a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux. En effet, la star de la chanson a débarqué sur scène avec plus de 3h30 de retard... et ce... sans un mot d'excuse ! Certes Madonna, qui s'était emportée sur scène lors de son concert, est l'une des chanteuses les plus connues au monde, mais les Internautes ont déploré son manque de respect sur Twitter...

"Un manque de respect"

Madonna en a certainement déçu plus d'un ce samedi 22 février. Plus de 2800 personnes étaient attendues pour assister au concert de la Madone et elles ont rapidement déchanté. Après une polémique concernant le prix exorbitant des places (dont certaines pouvaient aller jusqu'à 3000 euros), les fans se souviendront également de l'attente à laquelle ils ont dû faire face avant de pouvoir contempler leur idole sur scène. La chanteuse de 61 ans a commencé son concert à minuit soit 3h30 après l’horaire prévu... Par ailleurs, les consignes de sécurité étaient drastiques et aucune personne présente dans la salle n'avait le droit à son téléphone portable... Autant dire que cette situation a rapidement scandalisé les Internautes qui ne se sont pas privés de faire part de leur indignation après ce retard. Ils ont notamment déploré un grand manque de respect de la part de Madonna qui a rendu un vibrant hommage à Jean-Paul Gaultier.

Madonna, avec ses 3h30 de retard, prend vraiment ses fans pour des cons ! Aucune excuse et confiscation des téléphones portables, bref, c'est la DICTATURE des illuminés! Elle me fait penser à quelqu'un, pas vous..?? — Patdolen, populiste ! (@Patdolen) February 23, 2020

C’est une blague Madonna a eu 3h30 de retard sur son concert une honte... — (@fannycgn) February 23, 2020

Putain mais les fans qui gobent et acceptent 4h de retard sans aucune excuse #madonna — Oliv (@djoikoliv) February 23, 2020

Concert de Madonna hier. 3h30 de retard injustifié. Pas d'excuses.

Aucun respect pour son public qui paie entre 90 et 400€ sa place.

Le mythe de la soit disant Diva s'en trouve rabaissé. Dommage. — Monique (@chifourmie) February 23, 2020

La meuf vous crache dans la bouche en se pointant avec 4h de retard et vous lui sucez les doigts de pieds. Vous etes cramés tous. — Ray(mond) (@ArticleR417) February 23, 2020

Pour résumer, c’était le feu à Nanterre pour @djsnake pendant que le public de @Madonna attendait dehors... 4h de retard... le respect est mort hier soir au Grand Rex — Amaljal (@Amaljal2) February 23, 2020

J'étais pas au concert de #madonna mais je râle quand-même sur son retard#MadameXtour — Galerie Pelotine (@GaleriePelotine) February 23, 2020

#Madonna elle était au concert de DJ Snake les gars, chercher pas plus loin pour son retard elle a voulu voir le concert le plus fou de l'année — Micka (@LebrunMicka) February 23, 2020

