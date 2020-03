Madonna profite de son bain pour donner son avis surprenant sur le coronavirus

L'épidémie de coronavirus rendrait-elle plus créatif ? Alors que certains groupes se sont enfermés chez eux pour écrire et composer de nouvelles chansons, d'autres s'essaient à la danse et font des challenges comme Cristina Cordula. Tout est bon pour passer le temps quand on est confiné chez soi. Mais depuis le début de l'épidémie, celle qui en parle le plus est sans conteste Madonna. La chanteuse qui devait se produire en France et a vu ses dates de tournées annulées, publie très régulièrement des vidéos sur le virus. Ainsi vendredi 20 mars sur Twitter elle chantait une ode au poisson pané dans sa salle de bain : "car il n'y a plus de pâtes, mangeons du poisson pané".

Le coronavirus, c'est "terrible" et "merveilleux"

Ce dimanche 22 mars, la chanteuse s'est filmée dans son bain, nue et entourée de pétales de roses, toujours pour parler du coronavirus. En fond sonore, une musique au piano digne d'un film d'horreur ou de fin du monde. C'est très angoissant... et le message délivré l'est encore plus ! "Ce qu’il y a avec le Covid-19, c’est qu’il se fout de savoir si vous êtes riche, si vous êtes célèbre, si vous êtes drôle, si vous êtes intelligent, où vous habitez, quel âge vous avez, si vous racontez des supers histoires…", commence l'artiste d'une voix monocorde et blanche. "C’est un grand égaliseur. Et ce qui est terrible avec le Covid-19 est ce qui est merveilleux en même temps." En guise de conclusion, Madonna philosophe et nous donne la chair de poule : "Comme j’ai l’habitude de dire à propos de l’humanité et de l’être humain, on est tous dans le même bateau. Et si le bateau coule, on coule tous ensemble."

Par Mélanie C.