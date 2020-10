Madonna a refusé de collaborer avec David Guetta pour une raison bien étonnante !

David Guetta est l’un des DJ les plus connus du monde entier. Madonna ne se présente plus, elle est l’une des stars de la musique, la reine de la pop. Invité du concours d'anecdotes des youtubeurs Mcfly et Carlito ce dimanche 4 octobre, le DJ a fait une étonnante révélation. Explications. "Je fais un remix pour Madonna il y a très longtemps (Revolver 2009, ndlr) et je gagne un Grammy pour le remix" se souvient David Guetta qui a rendu hommage au DJ Erick Morillo récemment décédé. "Elle m’appelle après, elle me dit qu’elle adore ce remix et elle me propose de produire son prochain album" confie le DJ. L’histoire ne s’arrête pas là.

"C’était un plaisir de te connaître, au revoir"

David Guetta rejoint alors Madonna pour un déjeuner. "Ça se passe super bien, on parle de tout, de musique, de ce qu’elle veut faire pour l’album, quelles sont mes idées…" raconte l’ancien mari de Cathy. Mais alors qu’ils prennent le café, les choses prennent une tournure bien différente. La reine de la pop qui a été accusée de divulguer des fake news à propos du coronavirus par Instagram lui demande ensuite quel est son signe astrologique. David Guetta confie alors qu’il est scorpion. "Là tout d’un coup elle fait une tête, et elle me dit ‘Je suis désolée, on ne pourra pas travailler ensemble. C’était un plaisir de te connaître, au revoir’". Une anecdote que le DJ n’avait encore jamais racontée et qui semble folle mais qui est véridique d’après le principal intéressé. Il faut dire que la star américaine a déjà étonné à de nombreuses reprises, que ce soit par ses retards à des concerts, ses déclarations ou encore ses looks.

Par Valentine V.