Maître Gims à nouveau papa !

Alors que la France connaît une période de confinement liée à la pandémie de coronavirus et que la première partie de la tournée du rappeur est reportée, une très bonne nouvelle est annoncée du côté de famille de Maître Gims (qui se fait maintenant appeler Gims). C’est sa femme Demdem qui a fait part de l’heureuse nouvelle sur son compte Instagram jeudi 19 mars. En story, elle a publié une photo d’un bébé dans un pyjama à étoiles où l’on voit un bout de menton dépasser. La femme du chanteur écrit "Je t’aime. Merci mon Dieu". On ne connaît ni le sexe ni le prénom de ce nouveau-né. Il s’agit du troisième enfant du couple et du cinquième de Gims qui a eu deux enfants d’une précédente union. Marié à Demdem depuis 2005, le membre de Sexion d’Assaut va pouvoir profiter de sa famille en ce temps de confinement.

Une grossesse qui n’avait pas été annoncée

Cette nouvelle naissance a été saluée par la chanteuse Vitaa en story Instagram. "Ma Demdem toutes mes félicitations. God Bless" écrit l’interprète de "Avant toi" avec Slimane. Elle signe ce message de "Ta Chacha", Charlotte étant son véritable prénom. Gims de son côté n’a pas encore réagi à cette heureuse nouvelle. Le chanteur de 33 ans reste très discret sur sa vie privée et l'expose très peu. D’ailleurs, cette grossesse n’avait pas été annoncée. La dernière apparition du couple face aux photographes remonte à l’été dernier. Il s’agissait de la projection du "Roi Lion" au Grand Rex. Sur son compte Instagram la femme du rappeur a bien caché la nouvelle. Si elle a continué de publié des photos, aucune ne dévoilait un ventre arrondi…

