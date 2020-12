Maître Gims se dévoile sans ses lunettes sur Instagram : les internautes divisés

A 35 ans, Maître Gims fait aujourd'hui partie des artistes les plus écoutés en France. Depuis ses débuts dans le groupe "Sexion d'Assaut", le chanteur ne se sépare jamais de son accessoire fétiche : ses lunettes de soleil.

Questionné sur son côté mystérieux, le mari de Demdem s'était expliqué en 2016 au micro de la chaîne LCI : "Au début, c'était pour le style et ensuite je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je les garde parce que c'est un peu une barrière. C'est une façon de me cacher. On me reconnaît moins. Quand je ne les ai pas, ça me permet de me fondre dans la masse."expliquait-il avant d'ajouter : "Ça met une barrière entre moi et ce monde-là, celui du succès. Mes lunettes sont devenues une barrière de sécurité, un camouflage. Sans elles je me sentirais très mal. Il me serait impossible d'aborder un concert ou la scène sans.".

Maître Gims se dévoile sans lunettes de soleil

Ce jeudi 10 décembre 2020, l'interprète de "Sapés comme jamais" a donc surpris tout le monde en publiant une rare photo où il apparaît sans lunettes de soleil. L'artiste a en effet publié sur Instagram, un cliché où il prend la pose dans sa salle de bain face au miroir. Un cliché qui a engendré de nombreuses réactions notamment car le chanteur a flouté ses yeux !



"J'aime pas trop ces photos, elles me font peur" , "T'as raison on dirait un mort déterré" , "Je rêve ou il a flouté ses yeux ?" , "En fait t'es vraiment persuadé que sans tes lunettes, personne ne te reconnaît" , "Les lunettes, là ça fatigue" , "Pendant un moment j'ai espéré" figurent par exemple parmi les commentaires de la photo qui fait le buzz.

Par E.S.