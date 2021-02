Manon (The Voice) : l'ex-candidate révèle avoir fait une fausse couche

La dixième saison de "The Voice" a été lancée ce samedi 6 février 2021 sur TF1. Mais c'est aujourd'hui une candidate révélée durant la troisième saison du programme qui fait tristement parler d'elle. Manon Trinquier, qui à l'époque, faisait partie de l'équipe de Jenifer, vient en effet de partager une triste nouvelle sur les réseaux sociaux : la jeune femme de 30 ans a fait une fausse couche.



Quelques jours après avoir annoncé être enceinte de son deuxième enfant, la chanteuse a confié en story Instagram la raison pour laquelle elle broie du noir : "Depuis deux jours je sens que quelque chose n'est pas normal. Je viens de perdre mon bébé... Je me devais de vous le dire parce que je vous ai annoncé ma grossesse il y a quelques jours" a-t-elle confié avant de faire des précisions sur son état de santé : "La bonne nouvelle dans ce malheur, c'est que tout s'est fait naturellement. Donc c'est bon, tout est parti... C'est dur de dire ça mais je vais bien, je ne perds pas trop de sang, mes statistiques sont bonnes".

Un hommage poignant à son bébé perdu

Toujours sur Instagram, Manon Trinquier, qui est déjà maman d'un petit garçon de deux ans prénommé Lenny, a tenu à faire passer un message pour lever le tabou sur les fausses couches. Elle explique ainsi qu'elle ne regrette pas le fait d'avoir annoncé sa deuxième grossesse : "Ce n'est pas tabou. C'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent, 30% des femmes, et c'est énorme. (...) Je me disais que s'il m'arrivait quelque chose, je m'en fiche car je serais soutenue au moins et je pourrais parler de ce que je vis. Donc voilà, je le vis" a-t-elle déclaré en légende d'une photo de son fils tenant son test de grossesse positif dans la main.



Après un petit séjour à l'hôpital, la chanteuse a heureusement pu retrouver son domicile avec son fils et son mari Hugo. A son retour, elle n'a pas manqué de rendre hommage à son bébé perdu avec un émouvant texte : "Je décide de garder toutes les traces de ton passage dans notre vie... Je décide de témoigner pour toutes les femmes qui perdent un enfant... Je décide de te pardonner et de me pardonner... Je décide de t'aimer pour la vie... Au revoir A où B, je sais même, pas tu seras toujours dans nos cœurs" pouvait-on lire en légende d'un autre cliché de son fils et d'une échographie.



Par E.S.