Manu Dibango décédé du coronavirus : André Manoukian salue sa mémoire

Les fans de Manu Dibango ont appris ce mardi matin la disparition de l'artiste à l'âge de 86 ans. Il est décédé dans un hôpital de la région parisienne des suites du coronavirus. Sa famille a annoncé la nouvelle dans un long message posté sur Facebook. "Chers parents, chers amis, chers fans, une voix s'élève au lointain... C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu Dibango, notre Papy Groove, survenue le 24 mars 2020 à l'âge de 86 ans, des suites du covid 19. Les obsèques auront lieu dans la stricte intimité familiale et un hommage lui sera rendu ultérieurement dès que possible".

D'origine camerounaise, Manu Dibango est devenu une légende de l'afro jazz. Il avait débuté sa carrière par la mandoline avant de se mettre au piano. Le saxophone est ensuite devenu son instrument de prédilection. L'annonce de sa contamination au coronavirus avait été annoncée sur sa page Facebook le 18 mars dernier.

"Il a mis l'Afrique devant"

Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages à l'attention de Manu Dibango se multiplient sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur Twitter, nombreux sont ceux qui ont tenu à saluer la mémoire de l'artiste, personnalités connues ou anonymes. La journaliste militante antiraciste et féministe Rokhaya Diallo a réagi sur Twitter. "Disparition du légendaire Manu Dibango... Quelle immense tristesse ! Merci pour cette contribution musicale inestimable au patrimoine musical mondial, qui restera à jamais dans nos mémoires", a-t-elle posté.

Contacté par BFMTV, André Manoukian a lui aussi réagi au décès de Manu Dibango. "C'était le papa de tous les musiciens, de ma génération donc le grand-père des autres. Il a toujours eu une longueur d'avance sur tout (...) Sa lecture avait quelque chose de plus roots, de plus fondamentale. Comme un jazz des origines, à tel point que Michael Jackson ne s'y est pas trompé, il lui a piqué carrément 'Soul Makossa'. Ça avait fait toute une histoire à l'époque. Finalement, il s'était arrangé. Il a mis l'Afrique devant et c'est peut-être aussi l'homme de l'Afrique du futur".

Disparition du légendaire Manu Dibango ... quelle immense tristesse!



Merci pour cette contribution musicale inestimable au patrimoine musical mondial, qui restera à jamais dans nos mémoires. https://t.co/8SX8XeNszm pic.twitter.com/E5ZtbXexbD — Rokhaya Diallo (@RokhayaDiallo) March 24, 2020

Nous apprenons avec tristesse et émotion la mort de l'immense saxophoniste Manu Dibango, auteur du classique "Soul Makossa" et dont vous avez entendu la musique si souvent sur Nova depuis la création de cette radio. Nos pensées à ses proches et à sa famille



Ciao, Papa Manu pic.twitter.com/fBLvWSc5S7 — Radio Nova (@laRadioNova) March 24, 2020

C’était la dernière question de l’interview pour ses 60 ans de carrière.

-Vous êtes fier de votre parcours, Manu Dibango ?

-C’est une drôle de question ! Disons que je suis heureux d’avoir eu un parcours. Je me méfie du mot « fier ».

Quelle tristesse... pic.twitter.com/Ob7YnxGhjX — JeanPhilippe Balasse (@balasseE1) March 24, 2020

