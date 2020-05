Marc Lavoine amoureux, ses nouvelles confidences sur Line Papin

Marc Lavoine est un homme comblé depuis plus de deux ans grâce à sa compagne Line Papin. Malgré une différence d’âge entre eux, les deux tourtereaux filent le parfait amour depuis leur rencontre dans une émission de radio. Et alors que Line Papin préfère se faire très discrète dans les médias, Marc Lavoine de son côté n’hésite plus à évoquer sa vie privée. Et ce samedi 23 mai, le juré de The Voice a fait de nouvelles confidences auprès de Nikos Aliagas. Invité dans l’émission 50 mn Inside sur TF1, Marc Lavoine est revenu sur leur histoire d’amour en évoquant le clip de son titre "Ma Papou", qui est dédié à Line Papin : "C'est une vidéo qui a été réalisée par la femme de ma vie Line Papin qui est une romancière".

Marc Lavoine toujours aussi amoureux

Très fier de sa compagne, Marc Lavoine a confié : "Elle vient d'un pays qui s'appelle le Vietnam, c'est le thème du livre de Line d'ailleurs, Des os et des filles, qui a été un succès, qui est un livre merveilleux. Et je suis ravi car quand les gens ont du talent et qu'ils travaillent beaucoup, c'est naturel et légitime qu'elle ait la reconnaissance pour son travail". Le chanteur a également révélé le lien si fort qui l’unit à la jeune femme de 24 ans : "Sa littérature, la poésie de mes parents, les mots de Gainsbourg, les mélodies... Quand on nous donne du beau à voir, la vie est plus belle". De son côté, Line Papin avait fait des confidences à nos confrères de Gala en février dernier sur son couple : "Très vite on a réalisé que nous avions la même vision du monde, nous partageons les mêmes valeurs. Quand je l'ai rencontré, je ne connaissais pas vraiment ses chansons, son univers. Il m'éclaire dans la vie de tous les jours. Marc m'apporte une certaine sérénité et cela doit avoir forcément un impact dans l'écriture de mes livres".

Par Alexia Felix