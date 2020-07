Marc Lavoine et Line Papin mariés, les détails de la cérémonie dévoilés

C’est en 2016 que Marc Lavoine et Line Papin ont eu un véritable coup de foudre. A l’époque, alors que le premier livre de la jeune femme venait de sortir, le chanteur avait choisi de l’interviewer sur France Inter dans "Carte Blanche" : "C'est vrai que ce livre est devenu mon livre de chevet. Quelque temps plus tard, elle m'a envoyé son deuxième livre que je n'ai pas reçu. Finalement, je lui ai dit : 'Je vais acheter votre livre et s'il vous plaît, acceptez mon invitation à dîner' et puis voilà", racontait-il à Télé Loisirs en mars dernier. Et malgré les 33 ans d’écart, Marc Lavoine et Line Papin sont finalement tombés amoureux. Et si beaucoup pensaient que cette relation était vouée à l’échec, le couple a décidé il y a quelques jours de se marier. Selon le magazine Public, Marc Lavoine et Line Papin se sont dits oui le 25 juillet dernier à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Et quelques jours après l’événement, Closer a dévoilé quelques détails.

Un mariage avancé

Line Papin et Marc Lavoine ont donc opté pour une cérémonie très intime puisqu’ils ont échangé leurs voeux seulement devant quelques proches et devant Anne Hidalgo, maire de Paris. Mais selon nos confrères, cette discrétion serait dû au fait que le mariage a dû être avancé : "Les amoureux ont été forcés de l'avancer, puisque d'ici quelques jours, le chanteur et comédien retrouvera les plateaux de tournage. Il va en effet s'envoler à la Réunion pour le film de Gérard Jugnot, Petit Piaf". Après un "discours très émouvant" de la part de Marc Lavoine, les nouveaux mariés et leurs proches se sont rendus à bord de la péniche Henri IV pour rallier le quai de Valmy à la cathédrale Notre-Dame et profiter des bords de Seine. Et dans la soirée, c’est dans leur appartement parisien que Marc Lavoine et Line Papin ont invité leurs proches pour un apéritif dînatoire.

Par Alexia Felix