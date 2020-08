Marc Lavoine et Line Papin : une première photo de leur mariage dévoilée

Marc Lavoine est de nouveau un homme marié. Le 25 juillet 2020, le célèbre chanteur français de 57 ans a en effet épousé Line Papin, une romancière de 24 ans dont il est fou amoureux depuis maintenant quatre ans. Au lendemain des noces, nous avons appris que ce mariage s'est déroulé à la mairie du Ve arrondissement de Paris et que c'est Anne Hidalgo en personne qui a uni les deux tourtereaux.



Très discrets sur leur vie privée, Marc Lavoine et Line Papin ont tenu à garder cette cérémonie secrète... mais ont fait le choix d'inviter les photographes d'un grand média à leurs noces. Ce sont en effet les objectifs de Paris Match qui ont été conviés au mariage et les photos prises durant la cérémonie sont à retrouver dans leur numéro à paraître en kiosques ce jeudi 6 août 2020.

Line Papin mise sur une robe minimaliste

Sur Instagram, le magazine a d'ailleurs dévoilé une jolie photo du couple, en couverture du prochain numéro consacré à ces noces. Les jeunes mariés apparaissent à bord d'un bateau sur la Seine, blottis l'un contre l'autre. C'est donc l'occasion de découvrir la robe de mariée de la jeune femme ! Une robe de mariée couleur crème et plutôt minimaliste au col arrondi et aux manches mi-longues. Marc Lavoine a quant à lui troqué le traditionnel costard pour une veste de blazer bleu marine et un t-shirt blanc.

Comme l'a révélé Closer, les jeunes mariés ont fait une virée en bateau sur la péniche Henri IV, entre le quai de Valmy et la cathédrale Notre-Dame. Ils ont ensuite accueilli leurs invités dans leur appartement du Ve arrondissement pour un apéritif dînatoire décontracté.

Si Line Papin se marie pour la première fois, Marc Lavoine vient de signer son troisième mariage. Le chanteur a en effet été marié Denise Pascale, la mère de son fils Simon (34 ans). Il a ensuite épousé Sarah Poniatowski, la mère de ses trois autres enfants (Yasmine, Roman et Milo, respectivement 22, 13 et 9 ans), dont il a divorcé en mars 2018. On note qu'aucun des enfants de Marc Lavoine n'était présent à son mariage avec Line Papin.

Par E.S.