Marc Lavoine : Line Papin sa compagne, lève le voile sur leur relation

A 24 ans, Line Papin est une jeune romancière dans le vent. Elle a déjà eu droit à son portrait en der de Libé. Un honneur qui est fait aux grands de ce monde. L’autrice ne s’en émeut pas plus que ça. Elle a reçu le journaliste chez elle, dans son deux-pièces parisien face à Notre-Dame. Son premier livre "L’Eveil" sort en 2016. Salué par la critique, il traite de ses racines asiatiques et le pays où elle est née, le Vietnam. Peu après sa sortie, Marc Lavoine l’invite sur France Inter où il a carte blanche. Il choisit de la faire venir pour parler de son roman. C’est de cette rencontre que naîtra leur relation.

"Il m'éclaire dans la vie de tous les jours"

La jeune femme très pudique, évoque rarement sa love-story avec le chanteur. Elle a fait une exception pour Nikos Aliagas. Dans une interview parue dans l’hebdomadaire Gala ce jeudi 20 février, Line Papin revient sur leur relation. "Très vite on a réalisé que nous avions la même vision du monde, nous partageons les mêmes valeurs", commence la jeune femme. La différence d’âge avec l’interprète des Yeux revolver n’a pas l’air de la gêner. Line Papin explique ensuite qu’elle ne connaissait absolument pas l’artiste avant leur rencontre chez France Inter. "Quand je l'ai rencontré, je ne connaissais pas vraiment ses chansons, son univers", avoue-t-elle. L’auteur préfère écouter Miles Davis ou Grace Jones. La chanson française, très peu pour elle. Et quand Nikos Aliagas lui demande si Marc Lavoine l’inspire dans son travail, elle répond : "Il m'éclaire dans la vie de tous les jours. Marc m'apporte une certaine sérénité et cela doit avoir forcément un impact dans l'écriture de mes livres."

Par Mélanie C.