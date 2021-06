Marc Lavoine marié avec Line Papin, il évoque leur différence d'âge

Marc Lavoine a connu plusieurs femmes au cours de sa vie. À 58 ans, le chanteur et coach de "The Voice" s'est d'abord marié avec le défunt mannequin Denise Pascale, au début des années 1980. Avec elle, Marc Lavoine a eu un fils, Simon. En 1995, l'interprète de "Elle a les yeux revolver" épouse Sarah Poniatowski. Le couple a eu trois enfants : Yasmine, Roman et Milo. Leur histoire d'amour prend fin après 23 ans de mariage. Depuis 2018, Marc Lavoine partage la vie de la romancière Line Papin. Ils se sont mariés en juillet 2020 à Paris.

"Je m'en fous"

Ce mariage a fait beaucoup parler du fait de la différence d'âge qui oppose Marc Lavoine à son épouse. Line Papin est en effet âgée de 25 ans tandis que le chanteur va souffler sa 59ème bougie en août prochain. Une différence d'âge de 33 ans donc. "Je m'en fous", répond Marc Lavoine face aux critiques. "On n'a pas à s'excuser d'être ce qu'on est sinon on passe sa vie à ça. Et depuis quand cette différence d'âge choque ? Je n'ai jamais été choqué de voir Birkin avec Gainsbourg. Il avait pourtant 18 ans de plus qu'elle", continue-t-il dans le premier numéro d'"Entre Nous", le magazine de Faustine Bollaert. Pour échapper aux critiques, Marc Lavoine a trouvé une solution simple : se tenir éloigner des réseaux sociaux. "On me raconte les choses. Il y a des gens qui m'apprécient, d'autres qui trouvent que j'en fais trop, que je suis génial, que je suis un con ou un grand poète... Ca ne m'avance en rien. la seule chose qui m'intéresse, ce sont les autres. Etre avec des gens et essayer de construire avec eux", dit-il encore.

Par Matilde A.