Marc Lavoine marié : ses enfants ont-ils accepté sa relation avec Line Papin ?

Le 25 juillet dernier, Marc Lavoine et Line Papin se sont mariés dans le plus grands des secrets à Paris. Au lendemain de ce mariage célébré en petit comité à la mairie du Ve arrondissement, les jeunes mariés se sont confiés à Paris Match. Dans le numéro de ce jeudi 6 août 2020, le chanteur et la romancière s'affichent d'ailleurs en couverture avec une photo prise durant leur mariage. L'occasion de découvrir leurs tenues de noces !



Dans les colonnes du magazine, le couple se livre sur la rencontre de la jeune femme de 24 ans avec les enfants de son époux. A 57 ans, Marc Lavoine est l'heureux papa de quatre enfants : Simon (34 ans), né de son mariage avec Denis Pascale et Yasmine (22 ans), Roman (13 ans) et Milo (10 ans) nés de son mariage avec Sarah Poniatowski : "Ils viennent de temps en temps habiter avec nous" a expliqué Line Papin, "Ça a été de vraies rencontres, sans schéma préconçu. Jamais je ne me comporte comme une belle-mère. Je suis simplement heureuse de les connaître".

Les jeunes mariés ont 33 ans d'écart

L'interprète du tube "Les yeux revolvers" s'est quant à lui exprimé au sujet de leur différence d'âge : "L'amour, quand il se réveille en vous, est un adolescent éternel. Votre coeur bat deux fois plus vite et s'apaise en même temps. Il perd son âge. C'est ça aussi l'amour, jeter le temps par la fenêtre" assure le coach de The Voice. Le chanteur a ensuite évoqué l'exemple de ses parents qui ont dû faire face aux critiques et aux préjugés : "Cette différence, on n'y pense pas. Mais elle donne une dimension à notre couple. Parce qu'il était blanc et elle asiatique, mon père et ma mère ont dû se battre contre les préjugés. Nous aussi, nous avons quelque chose à défendre, comme dans toute grande histoire d'amour"."J'ai souvent l'impression d'être plus mature que Marc" a conclu Line Papin amusée.

