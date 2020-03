Marc Lavoine : Pourquoi a-t-il médiatisé sa relation avec Line Papin ?

Depuis sa rencontre avec la romancière Line Papin, Marc Lavoine ne cache pas ses sentiments. Si la jeune femme de 24 ans reste discrète sur leur relation, le chanteur a multiplié les déclarations d'amour ces derniers mois. Sur "celle qui enchante [sa] vie", avait-il confié dans On n'est pas couché, Marc Lavoine ne tarit pas d'éloges sur son travail et n'hésite pas à en faire la promotion. "Elle ne parle pas fort, mais on l’entend et on l’écoute. C’est une femme exceptionnelle, vraiment", avait-il déclaré affectueusement dans C à vous en février dernier. Interrogé par Télé-Loisirs sur la médiatisation de son couple, Marc Lavoine a expliqué pourquoi il mettait en avant sa compagne dans ses interviews.

"C’est surtout une romancière fantastique"

"Parce qu'avant d’être la femme qui partage mes jours et mes nuits, c’est surtout une romancière fantastique. J'ai envie de parler d'elle car je l'admire...", a-t-il confié. Dans "Ça ne sortira pas d'ici" en février dernier, le chanteur était revenu sur sa rencontre avec Line Papin. Au moment de la sortie du premier roman de la romancière, "L'Éveil" en 2016, Marc Lavoine avait choisi de l'interviewer sur France Inter dans Carte blanche. "C'est vrai que ce livre est devenu mon livre de chevet...", a-t-il avoué. "Quelque temps plus tard, elle m'a envoyé son deuxième livre que je n'ai pas reçu. Finalement, je lui ai dit : 'Je vais acheter votre livre et s'il vous plaît, acceptez mon invitation à dîner' et puis voilà", a raconté Marc Lavoine qui a franchi le pas.

Par Marie Merlet